Петербург во власти антициклона: в городе будет облачно и сухо

Петербург во власти антициклона: в городе будет облачно и сухо
В Петербурге в среду облачно, однако без дождей. Фото: pixabay.com
В среду, 22 сентября, погода в Петербурге будет облачной и сухой. Это происходит потому, что город находится под влиянием антициклона.
Так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Синоптик объяснил, что синоптическая ситуация в атмосфере города на Неве практически не меняется. Северная столица попала в зону облачной, однако сухой погоды.

Градусники петербуржцев днем покажут +10…+12°, а в Ленинградской области +7…+12°.

Ветер в Петербурге будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Также атмосферное начнет немного падать и составит 764 мм ртутного столба, что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.

леус новости СПб прогноз погоды


 

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Петербург во власти антициклона: в городе будет облачно и сухо
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