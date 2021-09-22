Петербург во власти антициклона: в городе будет облачно и сухо

В среду, 22 сентября, погода в Петербурге будет облачной и сухой. Это происходит потому, что город находится под влиянием антициклона.
Так охарактеризовал сегодняшний день ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Синоптик объяснил, что синоптическая ситуация в атмосфере города на Неве практически не меняется. Северная столица попала в зону облачной, однако сухой погоды.
Градусники петербуржцев днем покажут +10…+12°, а в Ленинградской области +7…+12°.
Ветер в Петербурге будет дуть северо-восточный со скоростью 4-9 метров в секунду. Также атмосферное начнет немного падать и составит 764 мм ртутного столба, что уже выше нормы.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.