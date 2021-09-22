Петербуржцы встали с утра в среду в 5-балльные пробки

Петербуржцы встали с утра в среду в 5-балльные пробки
В Петербурге горожане попали в пробки. Фото: "Яндекс.пробки"

В Петербурге с утра на дорогах образовались пробки. В среду, утром, 22 сентября, появились заторы, которые достигли пяти баллов. В городе час пик, горожане едут на работу.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, в городе пятибалльные пробки. Движение на дорогах затруднено.

«Красные» участки замечены на набережной Обводного канала, на Садовой улице, на Дворцовой набережной, на Троицком мосту, на улице Куйбышева, на набережной реки Карповки, на проспекте Медиков, на Приморском проспекте, на Школьной улице, на набережной Черной речки, на Торжковской улице, на Ушаковском мосту, на Левашовском проспекте, на мосту Бетанкура, на улице Одоевского, на улице Беринга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что веломарафон ограничит движение транспорта в поселке Парголово.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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