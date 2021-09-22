Прокуратура выясняет обстоятельства серьезных травм у младенца в Гатчине

Прокуратура выясняет обстоятельства серьезных травм у младенца в Гатчине
Младенец в реанимации Гатчинского района. Фото: pexels

Гатчинская городская прокуратура проводит проверку по факту получения травм младенцем.

Во вторник, 21 сентября, в гатчинскую больницу был доставлен трехмесячный малыш с множественными повреждениями внутренних органов. Медики диагностировали у ребенка множественные переломы ребер, судорожный синдром, а также анемию тяжелой степени. Последней возможно и спровоцировано получение повреждений.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, проводимой городской прокуратурой проверкой будет дана оценка деятельности органов профилактики района, а также иным обстоятельствам произошедшего.

Кроме того, ведомство проконтролирует контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой сотрудниками СУ СК России по Ленинградской области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что родственники не знают, каким образом малютка могла получить травмы. В какой-то момент девочка начала синеть.

Гатчинский район прокуратура


 

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