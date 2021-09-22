В Петербурге в четверг днем пройдут дожди

В Петербурге в четверг днем пройдут дожди
В Петербурге будут идти кратковременные дожди. Фото: Pixabay

Петербуржцы во второй половине сентября увидят немного солнца. В городе будет облачно, однако с прояснениями. 24 сентября, в четверг, местами пройдут дожди. Небольшие осадки выпадут только в светлое время суток, ночью же их почти не будет.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе вновь будет переменная облачность, однако дождей не обещают.

Ветер ночью будет еле дуть. А вот днем его юго-восточные порывы достигнут 5-10 метров в секунду.

В темное время суток температура воздуха составит +3…+5 градусов. Днем будет чуть-чуть теплее. Термометры покажут +9…+11 градусов.

Атмосферное давление начнет немного понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптики спрогнозировали самый холодный сентябрь в XXI веке.

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