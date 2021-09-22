Слабый ветерок и +12: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти

Слабый ветерок и +12: синоптики рассказали о погоде в Ленобласти
Погода в Ленобласти будет относительно теплой. Фото: unsplash

В четверг в Ленинградской области синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны прояснения. Жителям 47-ого не стоит забывать брать с собой зонтики.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

23 сентября по области пройдут небольшие дожди. Ветер в Петербурге ночью будет слабеньким, а вот днем задует умеренный юго-восточный.

Ночью температура воздуха составит +1…+6 градусов. Днем будет теплее, термометры покажут +7…+12 градусов. При этом, в некоторых районах обещают настоящие заморозки до -1 градуса.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что Центр «Фобос» спрогнозировал потепление в Центральной России с 27 сентября. Облаков в небе будет меньше, и вероятность осадков будет низкой. Влияние антициклона на погоду будет как минимум до конца этого месяца.

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