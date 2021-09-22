Сергей Тарасов стал новым ректором РГПУ им. Герцена

Он занимал должность председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области.

Сегодня, 22 сентября, стало известно имя нового ректора РГПУ им. Герцена. Пост занял Сергей Тарасов, занимавший пост председателя комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Напоминаем, что 3 августа стало известно об уходе с должности ректора Сергея Богданова, который работал ректором с 2017 года. Временно исполняющим обязанности назначили Василий Рабош – прежде он был заместителем ректора по работе с регионами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в РГПУ им. Герцена сменился ректор.