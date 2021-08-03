В РГПУ им. Герцена сменился ректор

Богданов занимал должность с 2017 года. Фото: РГПУ им. Герцена

Богданов занимал должность с 2017 года. Фото: РГПУ им. Герцена

Сергей Богданов освобожден от должности в связи с истечением срока трудового договора.

Сегодня, 3 августа, стало известно об освобождении от должности Сергея Богданова, который являлся ректором РГПУ им. А. И. Герцена с октября 2017 года. Об этом сообщается на сайте университета.

Отмечается, что Богданов покидает должность из-за истечения срока трудового договора. Соответствующий приказ уже подписал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Также известно имя исполняющего обязанности ректора вуза – им стал Василий Рабош, который до этого был заместителем ректора по работе с регионами.

Напоминаем, что Богданов с 1998 по 2010 год был деканом филологического факультета СПбГУ. Затем он занимал должность проректора в том же вузе и спустя год перешел работать в РГПУ.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшего ректора ЛГУ им. Пушкина экстрадировали в Россию.