Старая Слобода обеспечена чистой водой: там заработали очистные сооружения

Старая Слобода обеспечена чистой водой: там заработали очистные сооружения
Вода после очистки станет безопаснее. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Специалисты уже протестировали сооружение – оно справляется со своей задачей.

В Старой Слободе сегодня, 22 сентября, завершили строительство канализационных очистных сооружений. Теперь деревня обеспечена чистой питьевой водой. Об этом пишет Online47.

О необходимости построить очистные сооружения говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Наконец его поручение было выполнено. Журналисты отмечают, что специалисты протестировали сооружение. Вода после очистки действительно становится намного чище.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дудергофский канал в Петербурге очистили от водной растительности. Ее отправили на специализированный полигон.

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