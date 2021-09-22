Старая Слобода обеспечена чистой водой: там заработали очистные сооружения

Специалисты уже протестировали сооружение – оно справляется со своей задачей.

В Старой Слободе сегодня, 22 сентября, завершили строительство канализационных очистных сооружений. Теперь деревня обеспечена чистой питьевой водой. Об этом пишет Online47.

О необходимости построить очистные сооружения говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Наконец его поручение было выполнено. Журналисты отмечают, что специалисты протестировали сооружение. Вода после очистки действительно становится намного чище.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дудергофский канал в Петербурге очистили от водной растительности. Ее отправили на специализированный полигон.