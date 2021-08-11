Дудергофский канал в Петербурге очистили от водной растительности

Дудергофский канал очистили от водной растительности. Фото: Комитет по природопользованию

Дудергофский канал очистили от водной растительности. Фото: Комитет по природопользованию

На Дудергофском канале в Красносельском районе скосили водную растительность. Для очистки использовалась машина-амфибия.

Как сообщили в петербургском комитете по природопользованию, специалисты «Ленводхоза» скосили водоросли на пятикилометровом Дудергофском канале, а также на берегах гидротехнических сооружений города. От водорослей избавлялись с помощью самоходной машины-амфибии. Одновременно с этим рабочие покосили траву.

Всего с канала собрали около двух кубометров водной растительности. Ее отправили на специализированный полигон.

Добавим, что Дудергофский канал прорыли в 1970-х годах для устройства Южно-Приморского парка и отвода вод рек Новой, Дудергофки и Ивановки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что три дикие цапли поселились на очистных сооружениях в Ольгино.