Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой

Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой
Пугачева получает повышенную пенсию. Фото: Instagram @alla_orfey

Народная артистка получает 46 тысяч рублей в месяц.

Певица Лолита Милявская рассказала, каков размер пенсии у певицы Аллы Пугачевой, которая является народной артисткой. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.

Милявская отметила, что звезда является народной артисткой, поэтому у нее повышенная выплата. Пугачевой в месяц выплачивают 46 тысяч рублей. Сама Лолита получает 23 тысячи.

«У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, она мне говорила… как у народной артистки! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи, потому что ИП, налоги…»,

– сказала Лолита.

Певица призналась, что для нее нет никакой ценности в звания. Она не собирается «хлопотать» по этому вопросу. Лолита верит, что у нее есть преданный слушатель, которому все равно на регалии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита назвала размер своей пенсии.

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Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой
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