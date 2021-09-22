Лолита раскрыл размер пенсии Пугачевой

Народная артистка получает 46 тысяч рублей в месяц.
Певица Лолита Милявская рассказала, каков размер пенсии у певицы Аллы Пугачевой, которая является народной артисткой. Об этом сегодня, 22 сентября, пишут РИА Новости.
Милявская отметила, что звезда является народной артисткой, поэтому у нее повышенная выплата. Пугачевой в месяц выплачивают 46 тысяч рублей. Сама Лолита получает 23 тысячи.
«У Аллы Борисовны была 46 тысяч рублей, она мне говорила… как у народной артистки! У меня, как у заслуженной, 23 тысячи, потому что ИП, налоги…»,
– сказала Лолита.
Певица призналась, что для нее нет никакой ценности в звания. Она не собирается «хлопотать» по этому вопросу. Лолита верит, что у нее есть преданный слушатель, которому все равно на регалии.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита назвала размер своей пенсии.