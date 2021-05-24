Лолита назвала размер своей пенсии

Певица отметила, что у нее нет ни званий, ни наград, поэтому получает она не так уж много.

Певица Лолита Милявская назвала размер своей пенсии. Информацией она поделилась во время шоу YouTube-канале «Макарена».

Артистка отметила, что получает около 23 тысяч рублей в месяц. Дело в том, что у Лолиты нет ни званий, ни наград, поэтому нет и надбавки к пенсии.

«Я категорический противник всего этого. Каждое звание или награда накидывает, как известно, тебе к пенсии. Мне это претит»,

— отметила Лолита.

Певица убеждена, что куда важнее, сколько людей тебя слушают, чем награды от государства. Таким образом, от подобной похвалы мало толку. Лолита также добавила, что ей приходится довольно много платить за коммуналку и капитальный ремонт.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лолита Милявская уверена, что предрасположена к болезни Альцгеймера.