Режиссер Звягинцев вышел из комы после заражения ковидом

Режиссер Звягинцев вышел из комы после заражения ковидом
Андрей Звягинцев. Фото: скрин группы "Андрей Звягинцев" "ВКонтакте".

Режиссер уже несколько месяцев находится между жизнью и смертью.

Режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы в Германии. Его ввели в это состояние после заражения коронавирусом, которое режиссер переносил крайне тяжело.

Известно, что несколько месяцев назад Звягинцев заболел инфекцией. Его состояние оценивали как тяжелое. Его легкие были поражены на 90%, в связи с чем режиссера подключили к аппарату ЭКМО. После было принято решение о госпитализации в Германию.

Напоминаем, что режиссер Звягинцев является лауреатом престижных премий «Сезар» и «Ника», Каннского, Венецианского МКФ, а также дважды — премии «Оскар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии.

андрей звягинцев ковид кома


 

Новости партнеров
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Семья из Петербурга и еще 40 россиян отравились едой в отеле Туниса
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Потасовка дачников под Всеволожском закончилась убийством
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Режиссер Звягинцев вышел из комы после заражения ковидом
Facebook не доволен фамилией экс-футболиста Дмитрия Хохлова
Известный врач, выпускница магистратуры, подруги-географы, будущий физик: ...
Глава ГИК Чечина озвучила главные цифры прошедших в Петербурге выборов
Петербурженка, выпавшая из автобуса, получила 200 тыс. рублей компенсации
Новый корпус больницы Святого Великомученика Георгия заработает в декабре
Мега Парнас эвакуировали без объяснения причин: кажется, минирование
Снос Василеостровского хлебозавода отменяется