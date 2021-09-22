Режиссер Звягинцев вышел из комы после заражения ковидом

Режиссер уже несколько месяцев находится между жизнью и смертью.

Режиссера Андрея Звягинцева вывели из комы в Германии. Его ввели в это состояние после заражения коронавирусом, которое режиссер переносил крайне тяжело.

Известно, что несколько месяцев назад Звягинцев заболел инфекцией. Его состояние оценивали как тяжелое. Его легкие были поражены на 90%, в связи с чем режиссера подключили к аппарату ЭКМО. После было принято решение о госпитализации в Германию.

Напоминаем, что режиссер Звягинцев является лауреатом престижных премий «Сезар» и «Ника», Каннского, Венецианского МКФ, а также дважды — премии «Оскар».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшая жена Андрея Звягинцева рассказала о его состоянии.