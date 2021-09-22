В Ленобласти планируют развернуть дополнительные ковидные койки

Эпидемиологическая обстановка начала ухудшаться.

В Ленинградской области с 23 сентября планируют развернуть дополнительные койки для пациентов, зараженных коронавирусом. Об этом сообщили сегодня, 22 сентября, в пресс-службе администрации региона.

Известно, что будут введены 115 коек. 80 из них добавят в Кировской больнице, 35 – в Бокситогорской. Напоминаем, что на данный момент в регионе используют чуть больше трех тысяч коек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Попова рассказала о повышении уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе. По ее словам, такие показатели сезонных вирусных заболеваний не являются нормой и напомнила, что главным оружием против инфекции остается вакцинация.