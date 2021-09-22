Попова рассказала о повышении уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

Попова рассказала о повышении уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе
Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности вакцинации. Фото: Роспотребнадзор

В 61 регионе Российской Федерации в данный момент превышен пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такие показатели сезонных вирусных заболеваний не являются нормой и напомнила, что главным оружием против инфекции остается вакцинация.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, что по данным ведомства на 21 сентября более 7 млн россиян уже привились от гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 50 классов в Петербурге перешли на домашнее обучение из-за ОРВИ.

анна попова ОРВИ Россия


 

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