Попова рассказала о повышении уровня заболеваемости ОРВИ в 61 регионе

В 61 регионе Российской Федерации в данный момент превышен пороговый уровень заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, такие показатели сезонных вирусных заболеваний не являются нормой и напомнила, что главным оружием против инфекции остается вакцинация.

Как сообщил ТАСС, Попова отметила, что по данным ведомства на 21 сентября более 7 млн россиян уже привились от гриппа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 50 классов в Петербурге перешли на домашнее обучение из-за ОРВИ.