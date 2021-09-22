В «Долине смерти» поисковики нашли трогательное письмо 1941 года

Юноша писал его своим родным и в тот же день погиб.

В Ленинградской области поисковики нашли трогательное письмо, написанное солдатом в 1941 году. 18-летний парень хотел отправить весточку домой и надеялся получить ответ, но умер во время боя в тот же день. Об этом сегодня, 22 сентября, пишет Online47.

Автором письма является Евгений Майоров. В нем он обращается к своим родным и близким – в первую очередь к матери. Солдат пишет, что у него день рождения и добавляет, что сегодня они «опять на передовую». В тот же день, 17 декабря, молодой парень погибнет на Тельмановском рубеже, так и не узнав, как поживают его родители.

Напоминаем, что на этом поисковые экспедиции не прекратятся. Уже в 2022 году поисковики продолжат исследование местности: в нем примут участие около 200 человек. В «Долине смерти» планируют установить мемориал защитникам Ленинграда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти обнаружили останки людей: кажется, времен ВОВ.