В Ленобласти обнаружили останки людей: кажется, времен ВОВ

Следователи проводят проверку и выясняют, кому принадлежат останки.
В Ленинградской области 19 сентября обнаружили костные останки нескольких человек. Их нашли члены поискового отряда «Воин» в лесном массиве недалеко от улицы Красный Тракт города Шлиссельбург. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.
Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах погибли люди. По предварительным данным, захоронение старое и относится к временам Великой Отечественной войны.
«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти»,
— говорится в сообщении.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев.