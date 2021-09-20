В Ленобласти обнаружили останки людей: кажется, времен ВОВ

В Ленобласти обнаружили останки людей: кажется, времен ВОВ
Выясняются обстоятельства смерти захороненных. Фото: pixabay

Следователи проводят проверку и выясняют, кому принадлежат останки.

В Ленинградской области 19 сентября обнаружили костные останки нескольких человек. Их нашли члены поискового отряда «Воин» в лесном массиве недалеко от улицы Красный Тракт города Шлиссельбург. Об этом сообщили в Следственном комитете России по региону.

Сотрудникам ведомства предстоит выяснить, кому принадлежат останки и при каких обстоятельствах погибли люди. По предварительным данным, захоронение старое и относится к временам Великой Отечественной войны.

«По изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы с целью установления возраста, пола погибших, причины смерти»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти захоронили останки 28-ми красноармейцев.

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