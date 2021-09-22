Триквел «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах в апреле

Триквел &#171;Фантастических тварей&#187; выйдет в кинотеатрах в апреле
"Фантастические твари и где они обитают". Фото: кадр из фильма

Премьера третьего фильма франшизы «Фантастические твари» на больших экранах состоится 15 апреля следующего года.

Третья часть выйдет с подзаголовком «Тайны Дамблдора». Премьеру фильма переносят уже не в первый раз. Изначально предполагалось, что продолжение «Фантастических тварей» выйдет в кинотеатрах этой осенью, но сроки пришлось сдвинуть из-за коронавирусной пандемии. Также была информация, что новая часть будет показана летом 2022 года. Об этом пишет Deadline.

Первая часть «Фантастических тварей» вышла в 2016 году. Фильм рассказывает о событиях, которые произошли более чем за 60 лет до того, что было описано в книгах о Гарри Поттере. Второй фильм с подзаголовком «Преступления Грин-де-Вальда» увидел свет в 2018 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фильм «Дюна» бьет рекорды кассовых сборов в России.

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