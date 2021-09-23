Первая партия вакцины «Cпутник Лайт» прошла контроль качества в Белоруссии

Первая партия вакцины &#171;Cпутник Лайт&#187; прошла контроль качества в Белоруссии
"Спутник Лайт". Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Поступившая в Белоруссию в сентябре российская вакцина «Cпутник Лайт» прошла контроль качества и распределяется по регионам страны.

Как сообщает телеканал ОНТ, вакцину отгружают со склада госпредприятия «Белфармация», для поддержания температурного режима препарат перевозят в термокубе.

«Cпутник Лайт» поступил в Белоруссию в сентябре.

Напомним, что «Спутник лайт» — это однокомпонентная вакцина. Ее чаще всего советуют делать тем, кто уже переболел новой коронавирусной инфекцией. При этом, сделать прививку таким лекарством могут по рекомендации доктора и другие категории граждан от 18 до 60 лет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сан-Марино заявили о почти 100% эффективности «Спутника V».

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