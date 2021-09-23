Минздрав увеличил план вакцинации от ковида в Петербурге до 3,5 млн человек

Министерство здравоохранения РФ изменило целевой показатель по вакцинации петербуржцев.

Теперь он составляет 3,5 млн человек — это 65% населения, пишет «Интерфакс» со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.

Ранее Роспотребнадзор заявлял о необходимости привить 2,7 млн человек. Такого показателя планировалось достичь к 31 августа.

Планировалось достичь этого показателя к концу лета. По данным Смольного, по состоянию на 22 сентября полностью цикл вакцинации в городе завершили лишь 1,6 млн человек.

В Петербурге открыты 172 пункта вакцинации и 45 мобильных пунктов.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в 2021 году от ковида умерли 15 беременных петербурженок.