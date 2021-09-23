В Лужском районе спасатели ночью потушили баню

В ночь на 23 сентября в деревне Туровка Лужского района Ленинградской области произошел пожар. Там загорелась баня.

Сообщение о возгорании поступило в 02:35 мск.

По информации ГУ МЧС по региону, общая площадь возгорания составила 40 квадратных метров. В ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава МЧС и две единицы техники. Информации о пострадавших не поступало. Справиться с огнем удалось в 02:35 мск.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об огне у торгового центра «ПИК». К месту возгорания баннера прибыли 5 пожарных машин.