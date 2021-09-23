Иномарка протаранила ограждение на Арсенальной набережной

На Арсенальной набережной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 22 сентября. Проезжую часть не смогли поделить BMW 3 и Mercedes.

«На пересечении Арсенальной набережной и Арсенальной улицы произошло столкновение автомобилей Мерседес и БМВ 3», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Одна из иномарок после аварии врезалась в забор. В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, у машины помялся капот и отвалился бампер. Сведений о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ростовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, в котором находились 17 пассажиров. Два человека погибли.