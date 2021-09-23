В Ленобласти насмерть сбили пенсионерку

В Ленинградской области под колесами легкового автомобиля погибла пенсионерка.

Инцидент произошел вечером 22 сентября. Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, на автодороге «СПб — Южное полукольцо» 53-летний водитель, управляя автомобилем «Шевроле», в зоне нерегулируемого пешеходного перехода сбил переходившую проезжую часть 82-летнюю пенсионерку.

Пожилая женщина скончалась от полученных телесных повреждений. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мотоцикл столкнулся с грузовиком на федеральной трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Предположительно, он был пьян.