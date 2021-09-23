В Петербурге нашли четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ

В Петербурге нашли четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ
На Заречной улице в Сестрорецке при строительстве нашли 82-миллиметровую мину. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге нашли три неразорвавшихся снаряда времен Великой Отечественной войны.

По информации пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, две минометные мины нашли в водах Комсомольского канала в Колпино местные жители. Кроме того, на Авиационной улице в Горелово мужчина во время стройки нашел крупный артиллерийский снаряд.

На Заречной улице в Сестрорецке при строительстве нашли 82-миллиметровую мину.

Боеприпасы взрывотехники ОМОН Росгвардии вывезли на специализированный полигон и уничтожили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти обнаружили мину. Снаряд находился вблизи автомобильной заправочной станции.

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