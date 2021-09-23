Перед выходными погода порадует петербуржцев

Перед выходными погода порадует петербуржцев
В течение дня в Петербурге будет переменная облачность. Фото: pixabay

Погода перед долгожданными выходными не особенно расстроит петербуржцев. В Северной столице в пятницу, 24 сентября, будет вновь облачно, однако с прояснениями.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» пишет, что в городе ночью, в этот день, существенным дождям не быть, чего не скажешь о погоде в дневное время. Небольшой дождик все же пройдет в пятницу.

Ветер будет дуть юго-восточный и умеренный.

В темное время суток температура воздуха составит +5…+7 градусов. Днем будет несколько теплее. Термометры покажут +9…+11 градусов.

Атмосферное давление ночью начнет немного понижаться, а вот днем меняться почти не будет.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в четверг, 23 сентября, в Петербурге ожидается облачная и прохладная погода.

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