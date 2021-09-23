Жителям Ленобласти в пятницу пообещали сильный ветер и дожди

Жителям Ленобласти в пятницу пообещали сильный ветер и дожди
В Ленобласти ожидают в пятницу дожди и ветер. Фото: Pixabay

В пятницу в Ленинградской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с нечастыми прояснениями. В преддверии выходных жителям региона стоит вооружиться зонтиками.

Как пишет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 сентября по области, ночью, могут пройти небольшие дожди. Примерно тоже самое будет и в дневное время. В большинстве районов Ленобласти выпадут осадки.

Ветер ночью будет юго-восточным и восточным со скоростью 7-12 метров в секунду. Ночью же все будет гораздо серьезнее: порывы достигнут 15 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов. Днем будет теплее, термометры покажут +7…+12 градусов. При этом, в некоторых районах, обещают до 0 градуса.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге к концу месяца наступит бабье лето.

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