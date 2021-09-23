В Петербурге задержали медсестру, подозреваемую в истязании сироты в инфекционной больнице

В Петербурге задержали медсестру, подозреваемую в истязании сироты в инфекционной больнице
Медсестру, скрывшуюся от следствия, разыскивали несколько дней. Фото: pixabay

Полицейские Северной столицы задержали медсестру детской инфекционной больницы №3. Правоохранители подозревают, что это она привязала к стулу трехлетнего ребенка из детского дома.

Женщину задержали днем 22 сентября в Ломоносовском районе Ленинградской области. 60-летняя медработница, проживающая на Ленинском проспекте, отправлена в изолятор временного содержания.

По версии следствия, медсестра жестоко обращалась с маленьким пациентом, помещенным на лечение из социального учреждения. Трехлетнего сироту привязали к детскому стульчику колготками, лишив мальчика возможности двигаться. Кроме того, когда ребенок кричал, на него никто не обращал внимания.

Такое отношение к пациентам шокировало петербурженку-блогера, которая находилась в больнице на Большом проспекте вместе с сыном. Девушка запечатлела происходящее на видео и поделилась в своем Instagram. Эта запись вызвала общественный резонанс и привлекла внимание правоохранителей.

В итоге следователи возбудили уголовное дело по ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы). По данным стражей порядка, неустановленные сотрудники медучреждения «систематически привязывали надетые на ребенка колготки к детской кровати и стулу для кормления, чем лишали малолетнего возможности свободно передвигаться по собственному желанию и физическим нуждам».

Трехлетний мальчик с апреля 2021 года находится под государственной опекой, его 39-летний отец и 36-летняя мать лишены родительских прав.

Когда следствие озвучило версию, что к инциденту может быть причастна медсестра, обязанная следить за мальчиком, женщина пропала на несколько дней — её даже объявили в розыск. Отыскать и задержать петербурженку удалось почти неделю спустя. Сейчас в отношении медсестры решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно уголовному кодексу, женщине могут грозить исправительные работы и даже лишение свободы сроком от 3 до 5 лет.

Gazeta.SPb публиковала другие материалы, рассказывающие об этой ситуации:

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