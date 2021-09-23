Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США

Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США
Александр Беглов в санкционном списке Америки. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов был включен в утвержденный комитетом по регламенту палаты представителей Соединенных Штатов Америки санкционный список. Глава города оказался на 27 месте.

Об этом сообщается на официальной странице социальной сети Twitter конгрессмена, члена Хельсингской комиссии Пола Массаро. Есть вероятность, что попадание в список может сулить санкции. Однако это возможно, только если его одобрит конгресс и сам президент Америки Джо Байден.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Ггубернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в Законодательное Собрание Петербурга и в Государственную Думу Российской Федерации в Северной столице состоялись и прошли нормально.

адександр беглов новости СПб санкции сша санкционный список


 

Новости партнеров
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Станцию Маяковская откроют уже в декабре 2021 года
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Впереди Европы всей: эстонцы неожиданно быстро признали Спутник V
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США
Жителям Ленобласти в пятницу пообещали сильный ветер и дожди
Реконструкция Консерватории Римского-Корсакова завершится в 2024 году
Перед выходными погода порадует петербуржцев
В Петербурге появился парфюм с ароматом пышки
В Петербурге нашли четыре неразорвавшихся снаряда времен ВОВ
В Туве найден экс-министр сельского хозяйства с ножевым. Рядом мертвая жена.
Школьники помогли пенсионерке донести пакеты и украли кошелек в Красном Селе