Губернатор Петербурга Александр Беглов попал в санкционный список США

Градоначальник Северной столицы Александр Беглов был включен в утвержденный комитетом по регламенту палаты представителей Соединенных Штатов Америки санкционный список. Глава города оказался на 27 месте.

Об этом сообщается на официальной странице социальной сети Twitter конгрессмена, члена Хельсингской комиссии Пола Массаро. Есть вероятность, что попадание в список может сулить санкции. Однако это возможно, только если его одобрит конгресс и сам президент Америки Джо Байден.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что Ггубернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что выборы в Законодательное Собрание Петербурга и в Государственную Думу Российской Федерации в Северной столице состоялись и прошли нормально.