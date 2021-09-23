После года сенаторства: Перминов рассказал о «голосе» Ленобласти в Совете Федерации

После года сенаторства: Перминов рассказал о &#171;голосе&#187; Ленобласти в Совете Федерации
Сергей Перминов. Фото: Совет Федерации РФ

Сенатор Ленинградской области Сергей Перминов рассказал об изменениях в Совете Федерации за год, а также о том, на что в нем влияет голос 47-ого региона.

Об этом 23 сентября сообщает Online47.

По словам Перминова, в регионах инициируют предложения, а в Совете по возможности их сразу же реализуют. Так действуют, по мнению Перминова, в постоянном режиме.

Например, в конце прошлого года оперативно были реализованы поправки в Административный кодекс в части контрольных полномочий в условиях пандемии.

Кроме этого, Перминов отметил, что Совет Федерации в состоянии решить важные для Ленобласти вопросы. Такие как: проблемное жилье и обманутые дольщики.

Сенатор особо отметил вопрос, который удалось решить совместно с губернатором региона Александром Дрозденко. На территории области расширили число пропускных пунктов для иностранцев на основе единых электронных виз на государственной границе.

Сергей Перминов вспомнил, что в ноябре месяце был рост заболеваемости коронавирусом и гриппом. Назрел вопрос о возникавших дефицитах вакцин от гриппа.

Однако в проблему вмешалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Было направлено обращение в Минздрав. Вскоре острая тема с выделением масштабных объемов прививочных материалов была снята.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что работы по «Северному потоку – 2», который является масштабным инфраструктурным проектом, почти завершена. Реализацию масштабного проекта прокомментировал сенатор от Ленобласти Сергей Перминов.

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