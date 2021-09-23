В Петербурге неизвестная украла у блокадницы всю пенсию

В Петербурге неизвестная украла у блокадницы всю пенсию
Блокадница попалась на уловку злоумышленницы. Фото: pixabay.com

Подозреваемая задержана. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 сентября, неизвестная воспользовалась доверием 90-летней женщины у проникла в ее квартиру.

Злоумышленница пришла в жилище пожилой женщины 13 сентября и сообщила, что она сестра соседа и ей срочно нужно позвонить. Видимо, когда блокадница отвлеклась, нарушительница похитила деньги.

Через сутки пенсионерка заметила, что пропали 25 тыс. рублей.

Правоохранители опросили жильцов дома и выяснили, что неизвестная приходила не только в квартиру к блокаднице, однако иные жители отказали ей в доступе.

22 сентября на бульваре Новаторов была задержана 41-летняя подозреваемая.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что избивший пенсионерку-инвалида водитель соцтакси получил еще одну статью.

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