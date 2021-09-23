В российских школах учеников снова отправляют на дистанционное обучение

В некоторых регионах России школьников начали частично отправлять на дистанционное обучение. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рост числа заболевших COVID наблюдается в 36 регионах страны. Специалист добавила, что этому росту предшествовал восьмимесячный период стабилизации.

Как сообщили «Известия», с 22 сентября на дистанционное обучение перевели школьников из Оренбурга, кроме учеников младших и выпускных классов.

По мнению экспертов, такая статистика связана с сезонным эпидемиологическим подъемом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге в середине сентября на карантин по коронавирусу и ОРВИ отправили почти 50 школьных классов.