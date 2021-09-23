Выходцев из Африки подозревают в обмане европейского ФК на 800 тыс. евро

Нигерийцы задержаны в квартире в Марино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Нигерийцы задержаны в квартире в Марино. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Петербурге задержали подозреваемых в обмане итальянского футбольного клуба. В компании мощенников, состоявшей из троих нигерийцев затисался и россиянин.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 23 сентября.

Банду могла крупно «заработать» на итальянском футбольном клубе.

Злоумышленники поняли, что игроком из датского клуба заинтересовалась популярная итальянская команда. Спортсмену должны были организовать трансфер. Так, нарушители на скорую руку организовали поддельный паспорт у знакомого нелегала из России, по нему открыли счет, указали свои реквизиты вместо данных датского футбольного клуба и отправили итальянцам.

В результате компания перевела 800 тысяч евро в счет оплаты трансфера футболиста.

Какую-то часть денег мужчины прокутили до того момента, как в квартиру в Мурино нагрянули правоохранители.

Однако банда без боя сдаваться не собиралась. Один из нигерийцев решил спрятаться с обратной стороны балкона на 17-ом этаже. Такая выходка могла стоить жизни.

В квартире обнаружили миграционные карты, печати, штампы, паспорта и голограммы. Все это станет доказательствами в уголовном деле. На 57 миллионов рублей в настоящий момент наложен арест.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала, что в Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами.