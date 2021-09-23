Государство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Правительство Российской Федерации не стало поддерживать законодательный проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом стало известно после публикации в базе данных нижней палаты парламента заключения Кабинета министров.

Власти страны не поддержали инициативу ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Государственную думу законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Правительство в своем заключении отмечает, что для индексация необходимы дополнительные средства из федерального бюджета, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не стали указывать, откуда и каким образом они будут выделяться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — заявлено в заключении.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала о том, что изменится с 1 октября. Какие будут льготы и поддержка для пенсионеров.