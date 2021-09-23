Государство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам

Государство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
Правительство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам. Фото: pixabay

Правительство Российской Федерации не стало поддерживать законодательный проект об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Об этом стало известно после публикации в базе данных нижней палаты парламента заключения Кабинета министров.

Власти страны не поддержали инициативу ЛДПР об индексации пенсий работающим пенсионерам.

Ранее группа депутатов фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли в Государственную думу законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам.

Правительство в своем заключении отмечает, что для индексация необходимы дополнительные средства из федерального бюджета, однако депутаты в финансово-экономическом обосновании к документу не стали указывать, откуда и каким образом они будут выделяться.

«С учетом изложенного правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект», — заявлено в заключении.

Ранее Gazeta.Spb.ru сообщала о том, что изменится с 1 октября. Какие будут льготы и поддержка для пенсионеров.

индексация пенсий пенсии правительство россии работающие пенсионеры


 

Новости партнеров
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Путин: переезд «Газпрома» в Петербург даст городу дополнительные 17 миллиардов рублей
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Жителям Ленобласти синоптики обещают ночные заморозки, днем - до +11 градусов
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Петербуржцы обсуждают строительство нового парка на берегу Финского залива
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Самые капризные в любви мужчины по знаку зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Государство не поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам
«Пробище»: ограничения на Пискаревском собрали многокилометровую пробку
Экс-депутат Глущенко отсидит полный срок за организацию убийства Галины ...
Выходцев из Африки подозревают в обмане европейского ФК на 800 тыс. евро
Британский министр энергетики заявил, что поддерживает «Северный поток — 2»
Все находившиеся на борту разбившегося под Хабаровском Ан-26 погибли
Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
Доходы бюджета Петербурга повысятся до 1 трлн рублей