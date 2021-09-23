«Мегу Парнас» эвакуировали из-за СМС с телефона гражданина Люксембурга

«Мегу Парнас» эвакуировали из-за СМС с телефона гражданина Люксембурга
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Во Всеволожском районе Ленобласти торгового-развлекательный комплекс «Мега» эвакуировали из-за сообщения с угрозами. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Инцидент произошел днем в среду, 22 сентября, в ТРК на Парнасе. Смс-сообщение на английском языке поступило правоохранителям в 14:26 Информацию передали в полицию. Оперативники эвакуировали из комплекса более 900 человек — посетителей и персонал.

Как сообщили Gazeta.SPb.ru, номер принадлежит 66-летнему гражданину Люксембурга, проживающему в Петербурге на улице Щербакова. Он состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

Прибывшие стражи порядка осмотрели здание, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что задержан мигрант-отделочник, заминировавший «Лахта Центр».

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