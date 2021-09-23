Житель Петербурга предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей на Наличной

Житель Петербурга предстанет перед судом за ДТП с пострадавшей на Наличной
Инцидент произошел 30 мая этого года. Фото: pixabay

Петербуржец предстанет перед судом за ДТП, в котором тяжело пострадала пассажирка.

Инцидент произошел 30 мая этого года. Как сообщили в прокуратуре, водитель в состоянии наркотического и алкогольного опьянения ехал по Наличной улице. Подозреваемый превысил скорость, в результате чего выехал на тротуар и влетел в металлический столб. В итоге автомобиль перевернулся на крышу.

В результате происшествия пассажирке был причинен тяжкий вред здоровью. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист снес байкера с пассажиркой на Большевиков.

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