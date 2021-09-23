Онищенко назвал рост заражений Covid в РФ естественным и прогнозируемым

Онищенко назвал рост заражений Covid в РФ естественным и прогнозируемым
Онищенко считает, что предотвратить рост числа заболевших может вакцинация. Фото: kremlin.ru

По словам депутата Государственной Думы и бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко, увеличение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией вполне себе естественный процесс, ведь по осени зачастую начинается подъем заболеваемости.

Об этом Онищенко рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Рост естественный и прогнозируемый, учитывая, что каждый сентябрь у нас идет подъем заболеваемости. В данном случае, поскольку коронавирус является респираторной инфекцией, это естественный рост», — объяснил депутат.

Онищенко считает, что сделать ситуацию более-менее сносной может лишь вакцинация населения. Положительные результаты были получены летом, когда решили привить социальную сферу. Однако, по мнению депутата, этого пока мало.

Он отметил, что в настоящий момент внимание следует уделить вакцинации детей, а также тех, кто сделал прививку от гриппа или переболел им.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге свободны 952 коронавирусные койки.

Геннадий Онищенко коронавирус осень рост заболеваемости


 

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