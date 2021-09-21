В Петербурге свободны 952 коронавирусные койки

В Петербурге свободны 952 коронавирусные койки
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

Всего в городе развернуто 5,3 тысяч коек для людей, зараженных инфекцией.

В Санкт-Петербурге свободны 952 коек для коронавирусных пациентов. Об этом сегодня, 21 сентября, сообщается в «Перечне показателей эпидемиологической ситуации в Спб».

С каждым днем количество зараженных увеличивается, судя по статистике, публикуемой Смольным. На данный момент для нуждающихся в госпитализации развернуто 5,3 тысячи коронавирусных коек, из них свободны 952. В реанимации находятся 407 пациентов, на ИВЛ – 156. Амбулаторно лечатся более 20,8 тысяч человек.

Только за минувшие сутки в больницу доставили 230 пациентов, а выписали 74 человека. Темпы вакцинации оставляют желать лучшего – за день вакцинировались 737 человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «дельта»-штамм вытеснил остальные варианты COVID в России.

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