На КАДе маленькая серая «Киа» сунула свой нос под грузовик «MAN»

На КАДе маленькая серая &#171;Киа&#187; сунула свой нос под грузовик &#171;MAN&#187;
На КАД столкнулась "Киа" и грузовик. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошла авария. Маленькая легковушка засунула свой «нос» под огромное грузовое транспортное средство.

Как сообщается в социальной сети «ВКнтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 23 сентября, дорожно-транспортное происшествие случилось на КАДе у развязки с Пискаревским проспектом.

Серая «Киа» на скорости влетела в зад грузовика бренда «MAN».

Место происшествия уже огородили специальными знаками. Кроме этого на КАД прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга предстанет перед судом за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей на Наличной улице.

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