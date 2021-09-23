На КАДе маленькая серая «Киа» сунула свой нос под грузовик «MAN»

На КАД столкнулась "Киа" и грузовик. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

На КАД столкнулась "Киа" и грузовик. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге на кольцевой автомобильной дороге произошла авария. Маленькая легковушка засунула свой «нос» под огромное грузовое транспортное средство.

Как сообщается в социальной сети «ВКнтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 23 сентября, дорожно-транспортное происшествие случилось на КАДе у развязки с Пискаревским проспектом.

Серая «Киа» на скорости влетела в зад грузовика бренда «MAN».

Место происшествия уже огородили специальными знаками. Кроме этого на КАД прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи. В настоящий момент неизвестно, есть ли пострадавшие в результате ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что житель Петербурга предстанет перед судом за дорожно-транспортное происшествие с пострадавшей на Наличной улице.