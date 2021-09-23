Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина

Песков рассказал о заболевших коронавирусом в окружении Путина
Дмитрий Песков. Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция Владимира Путина направлена на минимизацию личных контактов, так как в окружении главы государства есть единичные случаи заболевания коронавирусом.

По его словам, дополнительные меры предосторожности никак не отразятся на работе президента, сообщает РИА «Новости».

17 сентября президент РФ принял участие в выборах Госдумы. Так как политик находится на самоизоляции, он отдал свой голос удаленно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Путин объяснил, почему заболели ковидом люди из его окружения.

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