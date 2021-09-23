Онищенко объяснил новый рекорд по летальности от ковида в России

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко объяснил повторение рекорда по числу умерших от коронавируса в РФ.

По его словам, это связано с тем, что россияне, которые входят в группу риска, не соблюдают изоляцию, особенно в сейчас, в период респираторных заболеваний.

За сутки в России выявлено о 21 438 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Зафиксировано 820 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России выявлено 7 354 995 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 201 445 летальных исходов, выздоровели 6 558 780 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что России за сутки скончались 820 пациентов с COVID-19, что является самым большим показателем в сентябре и повторением суточного максимума с начала пандемии.