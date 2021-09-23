Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд

Смертность от коронавируса в России повторила суточный рекорд
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В России за сутки скончались 820 пациентов с COVID-19, что является самым большим показателем в сентябре и повторением суточного максимума с начала пандемии.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью,

Напомним, такой же уровень смертности — 820 летальных исходов за сутки — был зафиксирован 26 августа 2021 года.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с начала пандемии в России зафиксировали 7 354 995 случаев коронавируса. За минувшие сутки в России полностью выздоровели 16 567 человек.

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