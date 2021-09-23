В России за сутки коронавирусом заразились еще 21 438 человек

В России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 21 438 человек.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, с начала пандемии в России зафиксировали 7 354 995 случаев коронавируса.

К летальному исходу за последние 24 часа болезнь привела в 820 случаях, за все время пандемии скончались 201 445 пациентов с коронавирусом. При этом за минувшие сутки в России полностью выздоровели 16 567 человек.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 230 033 785, скончались от вируса 4 717 918 человек. На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США.