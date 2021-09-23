В мире коронавирусом заразились более 230 млн человек

В мире коронавирусом заразились более 230 млн человек
Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире за сутки коронавирусная инфекция была выявлена более 519 тыс. человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

По данным на утро среды, 23 сентября, общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 230 033 785, скончались от вируса 4 717 918 человек.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 42 543 373 человек заразился, 981 175 умерли. На втором месте находится Индия: 33 531 498 инфицированных, 445 768 скончались. Следом идет Бразилия: там вирус подхватили 21 283 567 зараженных, умерли 592 316 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что предстоящий осенне-зимний период станет непростым временем для россиян из-за новой волны коронавируса.

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