Певицу Клаву Коку экстренно госпитализировали в столичную клинику

25-летняя российская певица Клава Кока накануне, 22 сентября, была срочно госпитализирована в городскую больницу.

Кока не стала рассказывать о деталях случившегося, однако выложила пару сторис в Инстаграм. На видеозаписи девушка лежала под капельницей.

«Вот, что бывает, когда работаешь 24 на 7», — так объяснила Кока ситуацию, в которой оказалась.

Возможно, у певицы случилось переутомление. Ведь последние месяцы звезды, судя по Инстраграм, были чересчур насыщенными. Певица спала всего по несколько часов в сутки. Кроме того, зачастую это происходило в машине или самолете.

Поэтому не мудрено, что такой график отправил Клаву на больничную койку.

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