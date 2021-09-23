Певицу Клаву Коку экстренно госпитализировали в столичную клинику

Певицу Клаву Коку экстренно госпитализировали в столичную клинику
Клава Кока оказалась в больнице. Фото: https://www.instagram.com/klavacoca/

25-летняя российская певица Клава Кока накануне, 22 сентября, была срочно госпитализирована в городскую больницу.

Кока не стала рассказывать о деталях случившегося, однако выложила пару сторис в Инстаграм. На видеозаписи девушка лежала под капельницей.

«Вот, что бывает, когда работаешь 24 на 7», — так объяснила Кока ситуацию, в которой оказалась.

Возможно, у певицы случилось переутомление. Ведь последние месяцы звезды, судя по Инстраграм, были чересчур насыщенными. Певица спала всего по несколько часов в сутки. Кроме того, зачастую это происходило в машине или самолете.

Поэтому не мудрено, что такой график отправил Клаву на больничную койку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что певица Наташа Королева рассказала о выкидыше.

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Певицу Клаву Коку экстренно госпитализировали в столичную клинику
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