В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом

В Ленобласти еще 224 человека заболели коронавирусом
В определенных случаях коронавирус может протекать более 12 недель. Фото: pixabay

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 224 случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 23 сентября, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 67 549 случаев ковида. При этом выздоровели 51 385 пациентов.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1698 случаев. На первом Москва — 3445 случаев. На третьем месте Московская область — 936.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач развенчал мифы о вакцинации против COVID-19.

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