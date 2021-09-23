Вертолет санавиации с пациентом повис на крыше ижевской больницы

В Ижевске санитарный вертолет жестко приземлился на территории больницы. На борту медсудна находились четыре человека, включая пациента.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, на территории первой республиканской клинической больницы. Воздушное судно выполняло санитарную эвакуацию. В результате ЧП хвостовая часть воздушного судна буквально повисла в воздухе.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, обошлось без жертв. У одного из фельдшеров зафиксирована травма головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по одному миллиону рублей. Известно, что обломки Ан-26 нашли на вершине Большехехцирского заповедника. Выживших не оказалось.