Вертолет санавиации с пациентом повис на крыше ижевской больницы

Вертолет санавиации с пациентом повис на крыше ижевской больницы
Вертолет санавиации приземлился на крышу здания. Фото: скриншот МЧС РФ

В Ижевске санитарный вертолет жестко приземлился на территории больницы. На борту медсудна находились четыре человека, включая пациента.

Инцидент произошел в четверг, 23 сентября, на территории первой республиканской клинической больницы. Воздушное судно выполняло санитарную эвакуацию. В результате ЧП хвостовая часть воздушного судна буквально повисла в воздухе.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава России, обошлось без жертв. У одного из фельдшеров зафиксирована травма головы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что семьям погибших при крушении Ан-26 выплатят по одному миллиону рублей. Известно, что обломки Ан-26 нашли на вершине Большехехцирского заповедника. Выживших не оказалось.

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Вертолет санавиации с пациентом повис на крыше ижевской больницы
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