В пятницу днем в Пулково задержали 5 рейсов

В Пулково задержали пять авиарейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В Пулково задержали пять авиарейсов. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 23 сентября, в петербургском аэропорту Пулково задержали пять авиарейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Стамбула, Москвы, Карши и Сочи. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Стамбула. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:25, однако время вылета сдвинули на 14:50. Далее с опозданием вылетят два рейса до Москвы. Самолет перенесли с 17:10 на 17:50 и с 20:55 на 22:00.

Также задерживают рейс до Карши. Самолет должен был улететь еще в 17:20.

Позднее назначенного вылетит лайнер до Сочи. Рейс перенесли с 19:10 на 20:20.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что укравшего у пассажира часы в Пулково задержали в Красноярске.