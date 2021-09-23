Убивший и выбросивший с балкона свою жену петербуржец пробудет под стражей почти до декабря

Приморский районный суд Петербурга заключил под стражу Рустама Мурсалова, обвиняемого в совершении убийства. Ревнивый муж не справился с эмоциями.

Преступный инцидент произошел 21 сентября в одном из домов на Коломяжском проспекте. По версии следствия, петербуржец, находясь в подъезде, на почве личных неприязненных отношений со своей супругой, нанес ей не менее 10 ударов ножом в шею. После чего переместил женщину на балкон общего пользования и сбросил ее с 13 этажа. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, Мурсалов пробудет под стражей до 20 ноября 2021 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец, убивший и сбросивший с балкона свою супругу, был немногим младше нее. Ему 24, ей 25. Пара вместе 9 лет и воспитывала двоих маленьких детей. Семья с виду была довольно счастливой, однако в какой-то момент случился разлад. Вряд ли кто-то мог подумать, что это станет причиной страшной трагедии.