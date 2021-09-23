Мишустин утвердил упрощенные правила ввоза медикаментов для тяжелыхбольных

Мишустин утвердил порядок ввоза лекарств для тяжелобольных через портал госуслуг. Фото: kremlin.ru

Мишустин утвердил порядок ввоза лекарств для тяжелобольных через портал госуслуг. Фото: kremlin.ru

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил упрощенные правила выдачи разрешений на ввоз в страну лекарств, незарегистрированных в России.

Теперь у благотворительных фондов и медорганизаций есть возможность подавать заявления на ввоз таких медицинских изделий, если они необходимы для лечения тяжелобольных пациентов.

Как сообщили на сайте правительства, новые правила начнут действовать с 1 марта 2022 года. Это касается незарегистрированных в России препаратов и не имеющих отечественных аналогов.

Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 21 438 человек. С начала пандемии в стране зафиксировали 7 354 995 случаев коронавируса, скончались 201 445 инфицированных пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что возможность введения в России нового локдауна из-за текущей ситуации с COVID-19 в администрации президента не обсуждается.