В Кремле прокомментировали вопрос о новом локдауне в России

Возможность введения в России нового локдауна из-за ситуации с распространением COVID-19 в администрации президента не обсуждается. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, пока власти не принимали никаких решений относительно новых ограничений или локдауна.

Как сообщил ТАСС, Песков подчеркнул, что о развитии ситуации с новым вирусом отслеживают и правительственный штаб, и главы регионов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России за сутки скончались 820 пациентов с COVID-19, что является самым большим показателем в сентябре и повторением суточного максимума с начала пандемии.