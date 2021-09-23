В Русском музее Петербурга состоялась первая арт-медитация

В Русском музее Петербурга состоялась первая арт-медитация
В Русском музее прошла первая арт-медитация. Фото: https://pixabay.com 

У петербуржцев и гостей города появилась возможность взглянуть на мировые шедевры по-новому.

В Русском музее Петербурга прошла первая в стране арт-медитация. Познать новый формат изучения шедевров искусства может каждый.

Маршрут первой медитации назывался «Итальянский футуризм из коллекции Маттиоли. Русский кубофутуризм из Русского музея и частных коллекций».

Арт-медитация может облегчить изучение шедевров. Так необходимо чувствовать произведения искусства через призму собственных знаний и опыта.

Чтобы принять участие, посетителей объединяют в группы до 15 человек. Каждый высказывается об объекте искусства, тем самым создается общее впечатление.

Рассказать о своих ощущениях можно не только с помощью слов, но и жестами, танцами, пантомимой..

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Музей Академии Художеств перестал продавать электронные билеты.

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